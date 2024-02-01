Бокова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокова Марфа Ивановна

Бокова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1890

Дочь: Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич

Рождение ребёнка
01.07.1894

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Боков Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1899

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: не указан

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1901

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Боков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close