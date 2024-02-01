Бокова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
27.06.1890
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич
Рождение ребёнка
01.07.1894
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич
Рождение ребёнка
27.06.1896
Сын: Боков Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич
Рождение ребёнка
26.02.1899
Дочь: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
13.06.1901
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич
Рождение ребёнка
03.08.1902
Сын: Боков Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Боков Матвей Арсеньевич
Смерть
Неизвестно