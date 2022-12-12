(Кушак) Доба (Евдокия, Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кушак) Доба (Евдокия, Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кушак Исаак Давид)

Мать: Кушак (kushak) Рива Riva

Рождение ребёнка
05.07.1928

Сын: Веселов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Веселов Сергей Иванович

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
17.10.1935

Дочь: Ханина Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Веселов Сергей Иванович

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Сергей Иванович

Смерть
1983
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