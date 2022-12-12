(Кушак) Доба (Евдокия, Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Кушак Исаак Давид)
Мать: Кушак (kushak) Рива Riva
Рождение ребёнка
05.07.1928
Сын: Веселов Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Веселов Сергей Иванович
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
17.10.1935
Дочь: Ханина Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Веселов Сергей Иванович
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983