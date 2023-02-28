Веселов Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Евгений Сергеевич

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Место рождения

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1928

Отец: Веселов Сергей Иванович

Мать: Доба (Евдокия, Исааковна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Нора Николевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нора Николевна

Смерть
Неизвестно
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