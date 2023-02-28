Веселов Евгений Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1928
Отец: Веселов Сергей Иванович
Мать: Доба (Евдокия, Исааковна
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Нора Николевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нора Николевна
Смерть
Неизвестно