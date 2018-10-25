Ханина (Веселова) Людмила Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1935
Дата смерти25.10.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1935
Отец: Веселов Сергей Иванович
Мать: Доба (Евдокия, Исааковна
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
10.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ханин Давид Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ханин Давид Исаевич
Смерть
25.10.2018