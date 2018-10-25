Ханина (Веселова) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина (Веселова) Людмила Сергеевна

Место рождения

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.10.1935

Дата смерти

25.10.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1935

Отец: Веселов Сергей Иванович

Мать: Доба (Евдокия, Исааковна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
10.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханин Давид Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханин Давид Исаевич

Смерть
25.10.2018
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