Ханин Давид Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханин Давид Исаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1933

Дата смерти

12.05.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханина Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханина Людмила Сергеевна

Смерть
12.05.2019
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