Ханин Давид Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1933
Дата смерти12.05.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханина Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханина Людмила Сергеевна
Смерть
12.05.2019