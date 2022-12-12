Веселов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1928
Сын: Веселов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Доба (Евдокия, Исааковна
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
17.10.1935
Дочь: Ханина Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Доба (Евдокия, Исааковна
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доба (Евдокия, Исааковна
Смерть
Неизвестно