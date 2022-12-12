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Веселов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1928

Сын: Веселов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Доба (Евдокия, Исааковна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
17.10.1935

Дочь: Ханина Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Доба (Евдокия, Исааковна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доба (Евдокия, Исааковна

Смерть
Неизвестно
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