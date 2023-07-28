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Богатырева Анастасия Гавриловна

Место рождения

Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.01.1905 ст.

Муж: Богатырев Иван Гаврилович

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Церковь Троицы Живоначальной. Города Волоколамска мещанин Иван Гаврилов Богатырев православного вероисповедания, первым браком (18 лет) и Села Яропольца крестьянка Анастасия Гаврилова, православного в... Показать все
Рождение ребёнка
1916

Сын: Богатырев Николай Иванович

Отец ребёнка: Богатырев Иван Гаврилович

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Евсигнеева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Богатырев Иван Гаврилович

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Около 1944
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
2-й Октябрьский переулок, д. 3
Смерть
Неизвестно