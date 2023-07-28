Богатырева Анастасия Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1905 ст.
Церковь Троицы Живоначальной. Города Волоколамска мещанин Иван Гаврилов Богатырев православного вероисповедания, первым браком (18 лет) и Села Яропольца крестьянка Анастасия Гаврилова, православного в... Показать все
Рождение ребёнка
1916
Сын: Богатырев Николай Иванович
Отец ребёнка: Богатырев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Евсигнеева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Богатырев Иван Гаврилович
Место жительства
Около 1944
2-й Октябрьский переулок, д. 3
Смерть
Неизвестно