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Богатырев Михаил Иванович

Место рождения

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.05.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1887 г.р.

Мать

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1908 ст.

Отец: Богатырев Иван Гаврилович

Мать: Богатырева Анастасия Гавриловна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 780. Д. 800, Л. 223 Города Волоколамска мѣщанинъ Иванъ Гавриловъ Бого тыревъ жена его Анастасія Гавріилова оба православные
Крещение
19.05.1908 ст.
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 780. Д. 800, Л. 223 Восприемники: Клинскаго уѣзда Теряевой слободы кр. Алексей Иванов Романов и той же слободы кр. девица Александра Алексеевна Романова
Смерть
Неизвестно
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