Богатырев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения18.05.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.05.1908 ст.
ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 780. Д. 800, Л. 223 Города Волоколамска мѣщанинъ Иванъ Гавриловъ Бого тыревъ жена его Анастасія Гавріилова оба православные
Крещение
19.05.1908 ст.
ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 780. Д. 800, Л. 223 Восприемники: Клинскаго уѣзда Теряевой слободы кр. Алексей Иванов Романов и той же слободы кр. девица Александра Алексеевна Романова
Смерть
Неизвестно