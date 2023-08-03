Богатырев Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1905 ст.
Церковь Троицы Живоначальной. Города Волоколамска мещанин Иван Гаврилов Богатырев православного вероисповедания, первым браком (18 лет) и Села Яропольца крестьянка Анастасия Гаврилова, православного в... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Сын: Богатырев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Богатырева Анастасия Гавриловна
ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 780. Д. 800, Л. 223 Города Волоколамска мѣщанинъ Иванъ Гавриловъ Бого тыревъ жена его Анастасія Гавріилова оба православные
Рождение ребёнка
1916
Сын: Богатырев Николай Иванович
Мать ребёнка: Богатырева Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Евсигнеева Абрамова (Богатырева) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Богатырева Анастасия Гавриловна
Смерть
Неизвестно