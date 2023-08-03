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Богатырев Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1905 ст.

Жена: Богатырева Анастасия Гавриловна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Церковь Троицы Живоначальной. Города Волоколамска мещанин Иван Гаврилов Богатырев православного вероисповедания, первым браком (18 лет) и Села Яропольца крестьянка Анастасия Гаврилова, православного в... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Сын: Богатырев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Богатырева Анастасия Гавриловна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 780. Д. 800, Л. 223 Города Волоколамска мѣщанинъ Иванъ Гавриловъ Бого тыревъ жена его Анастасія Гавріилова оба православные
Рождение ребёнка
1916

Сын: Богатырев Николай Иванович

Мать ребёнка: Богатырева Анастасия Гавриловна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Евсигнеева Абрамова (Богатырева) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Богатырева Анастасия Гавриловна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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