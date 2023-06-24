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Лагутина Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1966

Отец: Поляков Николай Степанович

Мать: Полякова Валентина Тимофеева

Рождение ребёнка
09.06.1992

Сын: Лагутин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Лагутин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
03.08.1999

Сын: Лагутин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Лагутин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
23.04.2006

Дочь: Лагутина Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Лагутин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагутин Николай Николаевич