Лагутина Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1966
Рождение ребёнка
09.06.1992
Сын: Лагутин Максим Николаевич
Отец ребёнка: Лагутин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
03.08.1999
Сын: Лагутин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Лагутин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
23.04.2006
Дочь: Лагутина Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Лагутин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно