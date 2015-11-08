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Полякова Валентина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1949

Дата смерти

08.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1949

Отец: Филатов Тимофей Иванович

Мать: Филатова Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
08.10.1966

Дочь: Лагутина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Степанович

Рождение ребёнка
17.08.?

Дочь: Тимшина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Николай Степанович

Смерть
08.11.2015