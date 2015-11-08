Полякова Валентина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1949
Дата смерти08.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1949
Отец: Филатов Тимофей Иванович
Мать: Филатова Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
08.10.1966
Дочь: Лагутина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Степанович
Рождение ребёнка
17.08.?
Дочь: Тимшина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2015