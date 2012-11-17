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Лагутин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1973

Дата смерти

17.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1973

Отец: Лагутин Николай Леонтьевич

Мать: Лагутина Инна Ханнановна

Рождение ребёнка
09.06.1992

Сын: Лагутин Максим Николаевич

Мать ребёнка: Лагутина Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1999

Сын: Лагутин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Лагутина Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.2006

Дочь: Лагутина Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Лагутина Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагутина Ирина Николаевна

Смерть
17.11.2012