Лагутин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1973
Дата смерти17.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1973
Рождение ребёнка
09.06.1992
Сын: Лагутин Максим Николаевич
Мать ребёнка: Лагутина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
03.08.1999
Сын: Лагутин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Лагутина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.2006
Дочь: Лагутина Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Лагутина Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.2012