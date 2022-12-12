Матохина Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Матохина Васса Савельевна
Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Матохин Сафрон Савельевич
Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матохина Марфа Савельевна
Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно