Матохина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Матохина Васса Савельевна

Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Матохин Сафрон Савельевич

Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Матохин Влас Савельевич

Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матохина Марфа Савельевна

Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Матохин Федор Савельевич

Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Матохин Тарас Савельевич

Отец ребёнка: Матохин Савелий Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Савелий Фетисович

Смерть
Неизвестно
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