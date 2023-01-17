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Матохин Савелий Фетисович

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Место рождения

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Матохин Фетис Семенович

Мать: Матохина Евдокия Гавриловна

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Матохина Васса Савельевна

Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Матохин Сафрон Савельевич

Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Матохин Влас Савельевич

Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матохина Марфа Савельевна

Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Матохин Федор Савельевич

Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Матохин Тарас Савельевич

Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матохина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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