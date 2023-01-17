Матохин Савелий Фетисович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Матохина Васса Савельевна
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Матохин Сафрон Савельевич
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матохина Марфа Савельевна
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно