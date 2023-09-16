Селезнева (Матанцева) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Матанцева) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955

Отец: не указан

Мать: Матанцева Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Юрий Борисович

Рождение ребёнка
22.12.1980

Сын: Шереметьев Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Селезнев Юрий Борисович

Рождение ребёнка
07.06.1988

Дочь: Маркова (Селезнева) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Селезнев Юрий Борисович

Москва, город федерального значения Москва

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