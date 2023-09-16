Селезнева (Матанцева) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955
Отец: не указан
Мать: Матанцева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1980
Сын: Шереметьев Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Селезнев Юрий Борисович
Рождение ребёнка
07.06.1988
Дочь: Маркова (Селезнева) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Селезнев Юрий Борисович
Москва, город федерального значения Москва