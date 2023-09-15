Матанцева Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.10.1955
Дочь: Селезнева (Матанцева) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно