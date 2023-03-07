Сергеев Стефан Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Стефан Гаврилов

Сергеев Стефан Гаврилов

avatar

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1880

Отец: Сергеев Гавриил Сергеев

Мать: Сергеева Феврония Логгинова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1899

Жена: Матрона Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1900

Дочь: Ульяния Стефанова

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1902

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close