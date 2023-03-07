Сергеев Стефан Гаврилов
Место рождения
Дата рождения24.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1880
Бракосочетание
05.02.1899
Жена: Матрона Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1900
Дочь: Ульяния Стефанова
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
22.11.1902
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно