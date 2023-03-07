Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения03.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1879
Отец: Иван Леонов
Мать: Гликерия (Фёдорова)
Бракосочетание
05.02.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1900
Дочь: Ульяния Стефанова
Отец ребёнка: Сергеев Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
22.11.1902
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Сергеев Стефан Гаврилов
Смерть
Неизвестно