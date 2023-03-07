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Матрона Иванова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1879

Отец: Иван Леонов

Мать: Гликерия (Фёдорова)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1899

Муж: Сергеев Стефан Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1900

Дочь: Ульяния Стефанова

Отец ребёнка: Сергеев Стефан Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1902

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Сергеев Стефан Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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