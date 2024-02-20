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Корсун Никандр Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Корсунов Евстафий Петрович

Мать: Корсунова Устинья Ефимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
18.01.1881

Жена: Корсунова Евдокия Захаровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1981г / зап.№ 3 /, Ф-265-1-6 / лист № 20 /
Рождение ребёнка
18.08.1881

Сын: Корсун Андрей Никандрович

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Захаровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 7 /, м/к-1881г../ зап.№ 38 /
Рождение ребёнка
06.05.1884

Дочь: Мария Никандровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Захаровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 12 /, м/к-1884г./ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
20.09.1888

Дочь: Наталья Никандровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Захаровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 31 /, м/к-1888г./ зап.№ 53 /
Смерть
Неизвестно
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