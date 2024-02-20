Корсун Никандр Евстафьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
18.01.1881
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1981г / зап.№ 3 /, Ф-265-1-6 / лист № 20 /
Рождение ребёнка
18.08.1881
Сын: Корсун Андрей Никандрович
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Захаровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 7 /, м/к-1881г../ зап.№ 38 /
Рождение ребёнка
06.05.1884
Дочь: Мария Никандровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Захаровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 12 /, м/к-1884г./ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
20.09.1888
Дочь: Наталья Никандровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Захаровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 31 /, м/к-1888г./ зап.№ 53 /
Смерть
Неизвестно