(Корсунова) Наталья Никандровна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения20.09.1888
Дата смерти29.08.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1888
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 31 /, м/к-1888г./ зап.№ 53 /
Смерть
29.08.1889
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 158 /.
Похороны
30.08.1889
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1889г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 158 /.