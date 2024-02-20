Корсунов Евстафий Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти18.03.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1808
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Корсунов Савва Евстафьевич
Мать ребёнка: Корсунова Устинья Ефимовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО р/с 1835г.
Бракосочетание
До 1833
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1840
Дочь: Наталья Евстафиевна
Мать ребёнка: Корсунова Устинья Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Корсун Никандр Евстафьевич
Мать ребёнка: Корсунова Устинья Ефимовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
18.03.1874
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - от сухости | ГАДО , Ф-265-1-2, м/к 1874г.,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
20.03.1874
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО ф-426-1-3 , м/к 1874г. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука