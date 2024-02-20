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Корсунов Евстафий Петрович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

18.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Корсунов Петр Никитович

Мать: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать ребёнка: Корсунова Устинья Ефимовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО р/с 1835г.
Бракосочетание
До 1833

Жена: Корсунова Устинья Ефимовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1840

Дочь: Наталья Евстафиевна

Мать ребёнка: Корсунова Устинья Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Корсун Никандр Евстафьевич

Мать ребёнка: Корсунова Устинья Ефимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
18.03.1874
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - от сухости | ГАДО , Ф-265-1-2, м/к 1874г.,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
20.03.1874
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО ф-426-1-3 , м/к 1874г. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
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