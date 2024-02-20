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Корсунова Устинья Ефимовна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

05.03.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Корсунов Савва Евстафьевич

Отец ребёнка: Корсунов Евстафий Петрович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО р/с 1835г.
Бракосочетание
До 1833

Муж: Корсунов Евстафий Петрович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1840

Дочь: Наталья Евстафиевна

Отец ребёнка: Корсунов Евстафий Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Корсун Никандр Евстафьевич

Отец ребёнка: Корсунов Евстафий Петрович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
05.03.1876
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 139 / , м/к - 1876г. / зап.№ 4 / Троицкая церковь Изюмский уезд слобода Кривая Лука
Похороны
07.03.1876
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 139 /,, м/к-1876г. / зап.№ 4 / . Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кпмвая Лука
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