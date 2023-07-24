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Вязаницын Петр Алекcеевич

Место рождения

Заозерье

Дата рождения

18.06.1897

Дата смерти

Около 1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1897

Отец: Вязаницын Алексей Григорьевич

Мать: Вязаницына Глафира Яковлевна

Заозерье
Рождение ребёнка
04.11.1925

Дочь: Шульган Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Вязаницына Евдокия Петровна

Заозерье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязаницын Иван Петрович

Мать ребёнка: Вязаницына Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязаницын Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Вязаницына Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Вязаницына Евдокия Петровна

Заозерье
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1946
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область