Вязаницын Петр Алекcеевич
Место рожденияЗаозерье
Дата рождения18.06.1897
Дата смертиОколо 1946
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1897
Заозерье
Рождение ребёнка
04.11.1925
Дочь: Шульган Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Вязаницына Евдокия Петровна
Заозерье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вязаницына Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вязаницын Вениамин Петрович
Мать ребёнка: Вязаницына Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Вязаницына Евдокия Петровна
Заозерье
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1946
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область