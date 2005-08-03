Шульган (Вязаницына) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульган (Вязаницына) Екатерина Петровна

Место рождения

Заозерье

Дата рождения

04.11.1925

Дата смерти

03.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1925

Отец: Вязаницын Петр Алекcеевич

Мать: Вязаницына Евдокия Петровна

Заозерье
Бракосочетание
26.04.1953

Муж: Шульган Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1953

Сын: Шульган Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Шульган Александр Иванович

Коммунары, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.11.1959

Дочь: Шульган Елена Александровна

Отец ребёнка: Шульган Александр Иванович

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
03.08.2005
Одесса, Одеська область
65000
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