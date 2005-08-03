Шульган (Вязаницына) Екатерина Петровна
Место рожденияЗаозерье
Дата рождения04.11.1925
Дата смерти03.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1925
Заозерье
Бракосочетание
26.04.1953
Рождение ребёнка
08.09.1953
Сын: Шульган Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Шульган Александр Иванович
Коммунары, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.11.1959
Дочь: Шульган Елена Александровна
Отец ребёнка: Шульган Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
03.08.2005
65000