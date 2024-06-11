Палкина (Гунина) Евдокия Никандровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1967
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Палкина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Лебедева (Палкина) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.
Сын: Палкин Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мозжухина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Палкин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Палкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович
Смерть
Около 1967