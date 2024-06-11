Палкина (Гунина) Евдокия Никандровна Около 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Палкина (Гунина) Евдокия Никандровна

Место рождения

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1967

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Гунин Никандр Ксенофонтович

Мать: Гунина Мариамна Петровна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палкин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Палкина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Лебедева (Палкина) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.

Сын: Палкин Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мозжухина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Палкин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Палкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Палкин Александр Фёдорович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 1967
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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