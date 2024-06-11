Гунина Мариамна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Палкина (Гунина) Евдокия Никандровна
Отец ребёнка: Гунин Никандр Ксенофонтович
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно