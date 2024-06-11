Гунина Мариамна Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГунина Мариамна Петровна

Гунина Мариамна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунин Никандр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Палкина (Гунина) Евдокия Никандровна

Отец ребёнка: Гунин Никандр Ксенофонтович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.