Локтик Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1968
Рождение ребёнка
21.04.1992
Сын: Локтик Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Локтик Ирина Петровна
Рождение ребёнка
26.12.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Локтик Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Локтик Ирина Петровна