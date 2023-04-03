Локтик Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтик Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1968

Отец: Локтик Александр Павлович

Мать: Локтик Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1992

Сын: Локтик Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Локтик Ирина Петровна

Рождение ребёнка
26.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Локтик Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локтик Ирина Петровна

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