Локтик Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтик Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1992

Сын: Локтик Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Локтик Михаил Александрович

Рождение ребёнка
26.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Локтик Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтик Михаил Александрович

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