Локтик Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1992
Сын: Локтик Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Локтик Михаил Александрович
Рождение ребёнка
26.12.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Локтик Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно