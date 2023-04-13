Воронкина Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти02.07.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Воронкин Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Воронкин Василий
Рождение ребёнка
До 1794
Сын: Воронкин Лукьян Васильевич
Отец ребёнка: Воронкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронкин Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1853