Воронкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкин Василий

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Воронкин Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Воронкина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
До 1794

Сын: Воронкин Лукьян Васильевич

Мать ребёнка: Воронкина Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкина Софья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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