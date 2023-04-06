Воронкин Василий
Место рождения
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Воронкин Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Воронкина Софья Михайловна
Рождение ребёнка
До 1794
Сын: Воронкин Лукьян Васильевич
Мать ребёнка: Воронкина Софья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно