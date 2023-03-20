Достоевская (Федорченко) Доминика Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти08.02.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Рыкачева Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1854
Дочь: Maria Andreevna
Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1857
Сын: Dostoyevsky Aleksandr Andreevich
Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович
Elisavetgrad, Bobrynetskyuyezd, Kherson province, Russian Empire
Рождение ребёнка
12.04.1858
Дочь: Савостьянова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
16.11.1861
Сын: Dostoyevsky Ivan Andreevich
Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
03.04.1863
Сын: Достоевский Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович
Екатеринослав
Рождение ребёнка
11.10.1866
Сын: Dostoyevsky Mikhail Andreevich
Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1887