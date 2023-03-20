Достоевская (Федорченко) Доминика Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Достоевская (Федорченко) Доминика Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

08.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Рыкачева Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1854

Дочь: Maria Andreevna

Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1857

Сын: Dostoyevsky Aleksandr Andreevich

Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович

Elisavetgrad, Bobrynetskyuyezd, Kherson province, Russian Empire
Рождение ребёнка
12.04.1858

Дочь: Савостьянова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
16.11.1861

Сын: Dostoyevsky Ivan Andreevich

Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
03.04.1863

Сын: Достоевский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович

Екатеринослав
Рождение ребёнка
11.10.1866

Сын: Dostoyevsky Mikhail Andreevich

Отец ребёнка: Достоевский Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Достоевский Андрей Михайлович

Смерть
08.02.1887
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