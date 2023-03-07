Достоевский Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.03.1825
Дата смерти07.03.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1825
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Рыкачева Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1854
Дочь: Maria Andreevna
Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1857
Сын: Dostoyevsky Aleksandr Andreevich
Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна
Elisavetgrad, Bobrynetskyuyezd, Kherson province, Russian Empire
Рождение ребёнка
12.04.1858
Дочь: Савостьянова Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1861
Сын: Dostoyevsky Ivan Andreevich
Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1863
Сын: Достоевский Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна
Екатеринослав
Рождение ребёнка
11.10.1866
Сын: Dostoyevsky Mikhail Andreevich
Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
гражданский инженер
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор и мемуарист
Смерть
07.03.1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния