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Достоевский Андрей Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.03.1825

Дата смерти

07.03.1897

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1825

Отец: Достоевский Михаил Андреевич

Мать: Достоевская Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Рыкачева Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1854

Дочь: Maria Andreevna

Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1857

Сын: Dostoyevsky Aleksandr Andreevich

Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна

Elisavetgrad, Bobrynetskyuyezd, Kherson province, Russian Empire
Рождение ребёнка
12.04.1858

Дочь: Савостьянова Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1861

Сын: Dostoyevsky Ivan Andreevich

Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1863

Сын: Достоевский Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна

Екатеринослав
Рождение ребёнка
11.10.1866

Сын: Dostoyevsky Mikhail Andreevich

Мать ребёнка: Достоевская Доминика Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Достоевская Доминика Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
гражданский инженер
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор и мемуарист
Смерть
07.03.1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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