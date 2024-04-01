Щелкунов Федор Казак Выс. Плосского
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1886
Дочь: Сухова Прасковья Федорова
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Выходцева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратова Марфа Федорова
Смерть
Неизвестно