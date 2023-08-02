Туганова (Кантемирова) Хуаре Айтеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Кантемирова) Хуаре Айтеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

1883 г.р.
1886 г.р.
1897 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Туганов Асламбек

Отец ребёнка: Туганов Абисал

Рождение ребёнка
26.12.1886

Сын: Туганов Батырбек

Отец ребёнка: Туганов Абисал

Рождение ребёнка
1897

Сын: Туганов Ланктемир

Отец ребёнка: Туганов Абисал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туганов Абисал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туганов Абисал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туганов Абисал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туганов Абисал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Абисал