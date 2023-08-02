Туганова (Кантемирова) Хуаре Айтеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Туганов Асламбек
Отец ребёнка: Туганов Абисал
Рождение ребёнка
26.12.1886
Сын: Туганов Батырбек
Отец ребёнка: Туганов Абисал
Рождение ребёнка
1897
Сын: Туганов Ланктемир
Отец ребёнка: Туганов Абисал
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Абисал