Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Литвинов Филип

Мать: Литвинова Параскева

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Литвинов Амвросий Григорьев

Мать ребёнка: Литвинова Ирина Осипова

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Литвинов Иван Крест. С. Красноярского Григорьев

Мать ребёнка: Литвинова Ирина Осипова

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Литвин(ов) Андрей Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Григорьев

Мать ребёнка: Литвинова Ирина Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Важенина Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Литвинова Ирина Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Ирина Осипова

Смерть
Неизвестно
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