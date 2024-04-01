Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Литвинов Филип
Мать: Литвинова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Литвинов Амвросий Григорьев
Мать ребёнка: Литвинова Ирина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Литвинов Иван Крест. С. Красноярского Григорьев
Мать ребёнка: Литвинова Ирина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1765
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Важенина Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Литвинова Ирина Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Ирина Осипова
Смерть
Неизвестно