Литвинова Ирина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Литвинов Амвросий Григорьев
Отец ребёнка: Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов
Рождение ребёнка
Около 1759
Рождение ребёнка
Около 1765
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Важенина Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно