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Литвинова Ирина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Литвинов Амвросий Григорьев

Отец ребёнка: Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Литвинов Иван Крест. С. Красноярского Григорьев

Отец ребёнка: Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Литвин(ов) Андрей Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Григорьев

Отец ребёнка: Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Важенина Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов

Смерть
Неизвестно
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