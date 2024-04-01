Литвинова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смерти28.09.1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов
Отец ребёнка: Литвинов Филип
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Евдокия Филипова
Отец ребёнка: Литвинов Филип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвинов Филип
Смерть
28.09.1777
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область