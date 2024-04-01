Литвинова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

28.09.1777

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Литвинов Григорий Крест. С. Красноярского Филипов

Отец ребёнка: Литвинов Филип

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Евдокия Филипова

Отец ребёнка: Литвинов Филип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Филип

Смерть
28.09.1777
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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