Белик (Рябова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик (Рябова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Косовцево

Дата рождения

03.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1974

Отец: Рябов Владимир Петрович

Мать: Рябова Татьяна Семёновна

Место жительства
С 1974
Бракосочетание
Между 1990 и 1994

Муж: Белик Сергей Александрович

Рождение ребёнка
15.12.1994

Сын: Белик Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Белик Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.03.1997

Сын: Белик Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Белик Сергей Александрович

Место жительства
2000
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