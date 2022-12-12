Белик (Рябова) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения03.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1974
Отец: Рябов Владимир Петрович
Мать: Рябова Татьяна Семёновна
Место жительства
С 1974
Бракосочетание
Между 1990 и 1994
Рождение ребёнка
15.12.1994
Сын: Белик Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Белик Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.03.1997
Отец ребёнка: Белик Сергей Александрович
Место жительства
2000