Рябова (Семенюта) Татьяна Семёновна
Место рождения
Дата рождения23.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1950
Место жительства
С 1950
Бракосочетание
Между 1966 и 1969
Рождение ребёнка
19.04.1969
Дочь: Фисина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Рябов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1974
Дочь: Белик Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Рябов Владимир Петрович
Место жительства
1998