Рябова (Семенюта) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Семенюта) Татьяна Семёновна

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Место рождения

Доброполье

Дата рождения

23.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1950

Отец: Семенюта Семён Никитович

Мать: Семенюта Александра Семёновна

Место жительства
С 1950
Бракосочетание
Между 1966 и 1969

Муж: Рябов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
19.04.1969

Дочь: Фисина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Рябов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
03.08.1974

Дочь: Белик Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Рябов Владимир Петрович

Место жительства
1998
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