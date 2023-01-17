Рябов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения01.11.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1945
Бракосочетание
Между 1966 и 1969
Жена: Рябова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
19.04.1969
Дочь: Фисина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
03.08.1974
Дочь: Белик Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Семёновна
Место жительства
2001