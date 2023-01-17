Рябов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Владимир Петрович

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Место рождения

Придорожное

Дата рождения

01.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1945
Бракосочетание
Между 1966 и 1969

Жена: Рябова Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
19.04.1969

Дочь: Фисина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Рябова Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
03.08.1974

Дочь: Белик Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Рябова Татьяна Семёновна

Место жительства
2001
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