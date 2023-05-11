Фисина (Рябова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисина (Рябова) Светлана Владимировна

Место рождения

Косовцево

Дата рождения

19.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1969

Отец: Рябов Владимир Петрович

Мать: Рябова Татьяна Семёновна

Место жительства
С 1969
Бракосочетание
Между 1985 и 1990

Муж: Фисин Валерий Викторович

Рождение ребёнка
29.08.1990

Сын: Фисин Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Фисин Валерий Викторович

Место жительства
С 1990
Рождение ребёнка
17.06.1991

Дочь: Фисина Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Фисин Валерий Викторович

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