Фисина (Рябова) Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1969
Отец: Рябов Владимир Петрович
Мать: Рябова Татьяна Семёновна
Место жительства
С 1969
Бракосочетание
Между 1985 и 1990
Рождение ребёнка
29.08.1990
Отец ребёнка: Фисин Валерий Викторович
Место жительства
С 1990
Рождение ребёнка
17.06.1991
Дочь: Фисина Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Фисин Валерий Викторович