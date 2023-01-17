Белик Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения20.11.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1990 и 1994
Рождение ребёнка
15.12.1994
Сын: Белик Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Белик Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
13.03.1997
Мать ребёнка: Белик Людмила Владимировна