Белик Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелик Сергей Александрович

Белик Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Терноватое

Дата рождения

20.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1990 и 1994

Жена: Белик Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
15.12.1994

Сын: Белик Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Белик Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
13.03.1997

Сын: Белик Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Белик Людмила Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close