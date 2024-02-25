Григорьева Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1962

Сын: Григорьев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Никифорович

Рождение ребёнка
05.03.?

Сын: Григорьев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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