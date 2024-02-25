Григорьева Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1962
Сын: Григорьев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Никифорович
Рождение ребёнка
05.03.?
Сын: Григорьев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Андрей Владимирович
Смерть
Неизвестно