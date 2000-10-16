Григорьев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1962

Дата смерти

16.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1962

Отец: Григорьев Владимир Никифорович

Мать: Григорьева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Лариса Валентиновна

Рождение ребёнка
19.11.1989

Дочь: Кайбель Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Григорьева Лариса Валентиновна

Смерть
16.10.2000
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