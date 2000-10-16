Григорьев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1962
Дата смерти16.10.2000
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1962
Рождение ребёнка
16.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Лариса Валентиновна
Рождение ребёнка
19.11.1989
Дочь: Кайбель Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Григорьева Лариса Валентиновна
Смерть
16.10.2000