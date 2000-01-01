(Мотанцева) Дуся (Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мотанцева) Дуся (Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотанцев Иван

Мать: Мотанцева Анна Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
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