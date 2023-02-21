Мотанцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотанцев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотанцев Иван (Авдей) Иванович

Мать ребёнка: Мотанцева Анна Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся (Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мотанцева Анна Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотанцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Мотанцева Анна Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевозчикова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мотанцева Анна Евлентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотанцева Анна Евлентьевна

Смерть
Неизвестно
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