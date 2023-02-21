Мотанцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотанцев Иван (Авдей) Иванович
Мать ребёнка: Мотанцева Анна Евлентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся (Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мотанцева Анна Евлентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотанцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Мотанцева Анна Евлентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевозчикова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мотанцева Анна Евлентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно