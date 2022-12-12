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Волков Иван Еремеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Волков Еремей Власович

Мать: Волкова Домника Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1846

Жена: Волкова Наталия Михайловна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1849

Дочь: Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Наталия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1850

Жена: Волкова Елизавета Петровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте Федор Иванов Плешаков
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Наталия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1854

Сын: Волков Филипп Иванович

Мать ребёнка: Волкова Наталия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Волков Елисей Иванович

Мать ребёнка: Волкова Наталия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.03.1863

Сын: Волков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Волкова Елизавета Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1898
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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