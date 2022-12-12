Волков Иван Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Волков Еремей Власович
Мать: Волкова Домника Петровна
Крещение
30.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1849
Дочь: Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Наталия Михайловна
Бракосочетание
10.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте Федор Иванов Плешаков
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1854
Мать ребёнка: Волкова Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Волкова Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1863
Мать ребёнка: Волкова Елизавета Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1898