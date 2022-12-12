Волкова (Ширкина) Наталия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Ширкина) Наталия Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

13.01.1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ширманов Михаил Иванович

Мать: Ширманова Евдокия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1846

Муж: Волков Иван Еремеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1849

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1854

Сын: Волков Филипп Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Волков Елисей Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.01.1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
15.01.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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