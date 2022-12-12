Волкова (Ширкина) Наталия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти13.01.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
16.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1849
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
01.01.1854
Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1858
Причина смерти: От горячки
Похороны
15.01.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя