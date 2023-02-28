Волкова Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Коротков Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте Федор Иванов Плешаков
Рождение ребёнка
05.03.1863
Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1898