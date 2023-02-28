Волкова Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Елизавета Петровна

Волкова Елизавета Петровна

avatar

Место рождения

Шолья, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1898

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Коротков Петр

Мать: не указана

Шолья, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1850

Муж: Волков Иван Еремеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте Федор Иванов Плешаков
Рождение ребёнка
05.03.1863

Сын: Волков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1898
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close