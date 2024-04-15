Коровин Валентин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коровин Владимир
Рождение ребёнка
17.03.1983
Дочь: Шестых (Коровина) Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
13.07.1984
Сын: Коровин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Коровина Наталья Владимировна
Смерть
Неизвестно