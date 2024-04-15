Коровин Валентин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Валентин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коровин Владимир

Мать: Коровина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.03.1983

Дочь: Шестых (Коровина) Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.1984

Сын: Коровин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Коровина Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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